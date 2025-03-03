Ankara Elektrik Kesintisi Listesi Açıklandı

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİNE DAİR ARAŞTIRMALAR YAPILIYOR

Ankara’da elektrik kesintileriyle ilgili olarak araştırmalar sürüyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (BAŞKENTEDAŞ), 4 Mart tarihinde şehrin çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri olacağını duyurdu. Bu durum, başkentte yaşayan vatandaşlar için önemli bir bilgi sunuyor. Kesintilerin hangi ilçelerde ve mahallelerde meydana geleceği kamuoyuna aktarılıyor.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ HANGİ İLÇELERİ ETKİLEYECEK?

Ankara’nın elektrik kesintileri ilçelere göre belirleniyor. Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle gibi bölgelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Detaylı bilgiler için ilgili kesinti listesine erişim sağlanabilir. Diğer yandan, “Ankara’ya elektrik ne zaman gelecek?” sorusu da merak ediliyor. Kesintilerin süreleri ve detayları için haberler takip ediliyor.