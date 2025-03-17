Ankara Elektrik Kesintisi Tarih ve Bölgeleri

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

Ankara’da elektrik kesintisi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, 18 Mart’ta başkentteki çeşitli ilçelerde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bu kesintilerin detayları arasında hangi ilçelerde ve mahallelerde elektrik kesileceği bilgisi yer alıyor. Ankara’daki bazı bölgeler, bu süreçte elektriksiz kalacak ve bu durumun ne zaman sona ereceği merak ediliyor.

KESİNTİ YAŞANACAK İLÇELER VE MAHALLELER

Ankara’da elektrik kesintileri özellikle belirli bölgelerde yoğunlaşacak. Beytepe’de, 1713 Sokak civarında bir arıza olduğunu belirtildi. Başkent EDAŞ, en kısa sürede enerjinin bu bölgeye yeniden verilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda Oran’da da, 629 Sokak bölgesinde bir arıza mevcut. Yine burada da elektrik akışının sağlanması için hızlı bir çözüm arayışı devam ediyor. Anlık arıza çalışmalarının sürmesi nedeniyle verilerde değişiklik olabiliyor. Kesintilerin nedeni ise şebeke arızası olarak belirtiliyor.