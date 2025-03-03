Ankara Elektrik Kesintisi ve İlçeler Listesi

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ ARAŞTIRMALARI

Ankara’da elektrik kesintisiyle ilgili araştırmalar sürüyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) gelen bilgilere göre, 4 Mart günü Ankara’nın çeşitli bölgelerinde belirli sürelerle elektrik kesintileri meydana gelecek. Bu durum, yaşanan sorunlar ve planlı bakım çalışmaları nedeniyle ortaya çıkabiliyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Kesintinin yaşanacağı ilçeler arasında Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle yer alıyor. Herkesin merak ettiği bu hususta, “Ankara’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek?” ve “Ankara’ya elektrik ne zaman gelecek?” soruları gündemde. Detaylı bilgi için ilgili elektrik kesintisi listesine göz atabilirsiniz.

KESİNTİNİN DETAYLARI

Kesintiler, ilçelere ve mahallelere göre farklılık göstermekte. Detaylı listeyi görüntülemek isteyenler için kesintileri incelemek amacıyla ilgili bağlantıya tıklamanız yeterli olacak. Böylelikle Ankara’nın elektrik durumu hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.