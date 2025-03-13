Ankara Elektrik Kesintisi Yaşanacak Bölgeler

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Ankara’da elektrik kesintisi araştırmaları devam ediyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (BAŞKENTEDAŞ), 14 Mart günü farklı ilçelerde değişik sürelerde elektrik kesintilerinin yaşanacağını açıkladı. Hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve ne zaman geri döneceği konusunda detaylar haberimizde mevcut.

KESİNTİ YAŞANACAK İLÇELER VE MAHALLELER

Kesintiler, özellikle ERTUĞRULGAZİ ve YENİ ACUN Sokak bölgelerini kapsıyor. Burada bir arıza meydana geldiği belirtiliyor ve ekipler en kısa sürede enerjinin verilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. “Anlık Arıza Çalışmaları Devam Ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir.” ifadesiyle durumun güncellenebileceği vurgulanıyor. Kesinti sebebi ise “Şebeke arızası” şeklinde açıklandı.

Diğer bir kesinti noktası ise İLKADIM, SEÇKİN Sokak bölgesi. Burada da benzer şekilde bir arıza olduğu ve enerjinin en kısa zamanda geri verileceği bildiriliyor. Yine, “Anlık Arıza Çalışmaları Devam Ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir.” açıklaması yapıldı. Bu bölgedeki kesinti sebebi de “Şebeke arızası”.

AŞAĞI ÖVEÇLER, LİZBON Sokak bölgesinde de bir arıza tespit edildi. Enerjinin burada 13.03.2025 tarihinde, saat 23:45’te verilmesi planlanıyor. Anlaşılacağı üzere Ankara genelinde devam eden elektrik kesintileri, özellikle belirli mahallelerde yoğunlaşmış durumda.