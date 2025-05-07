(ANKARA) – Emekli Askerler İçin Yasaklanmalar

SAVUNMA BAKANLIĞI’NA SORULAR

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, emekli askerlerin orduevi ve sosyal tesislere girişlerinin yasaklanmasına karşı bir açıklama yaptı. Ertuğrul, bu yasaklamaların nedenini sordu ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in konuyla ilgili yanıt vermesini talep etti. Ertuğrul’un bu konuya dikkat çekmesinin sebebi, bazı emekli askerlerin vatanseverlikleri ve Atatürkçü duruşları nedeniyle bu şekilde hedef alınmaları.

EMEKLİ ASKERLERİN YAŞADIĞI YASAKLAR

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Ertuğrul, “Rehberim Atatürk” diyen emekli Tümgeneral Rafet Kılıç’ın ve emekli Askeri Hakim Ahmet Zeki Üçok’un yaşadığı yasakları örnek gösterdi. Kılıç’ın girişinin yasaklanması ve Üçok’un Hava Harp Okulu ile ilgili görüşlerinin ardından orduevine alınmaması dikkat çekti. Emekli askerler, tesislere girişlerinde karşılarına çıkan ‘Askeri Tesislere Girişi Yasaktır’ uyarısıyla yasaklamalardan haberdar oluyor. Ertuğrul bu durumu eleştirerek, yasaklamanın yasal dayanağını sorguladı.

MONTRÖ KONUSUNDAKİ ÜÇLÜ YAKLAŞIM

Ertuğrul, geçmişte Montrö’yü savunan emekli amirallere yapılan benzer bir yaklaşımı hatırlatarak, iktidarın zamanla değiştirdiği tutumunu vurguladı. Daha önce Montrö’ye sahip çıkanları “vesayetçi” ve “darbeci” olarak yaftalayanların, şimdi aynı duruşu sergilediğini belirtti. Bu durumun izah edilmediğini savunan Ertuğrul, “Bu insanların suçları vatanını sevmek, Atatürkçü olmak, vatan için doğru bildiğini söylemek ve iktidara yandaşlık yapmamak, yalakalık yapmamak mı?” şeklindeki sorularla konuyu gündeme getirdi.