Ankara Emniyet Açıklama Yaptı Kapatmalar Hakkında

ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’DEN YOL KAPAMALARI AÇIKLAMASI

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri nedeniyle bazı yolların kapatılacağına dair bilgi verdi. Elde edilen bilgilere göre, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 06.00’dan itibaren gerekli görülmesi durumunda birçok önemli yol trafiğe kapatılacak.

KAPATILACAK YOLLAR VE BÖLGELER

Kapatılacak yollar arasında GMK Bulvarı, Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi, Sporpark Caddesi ve Talatpaşa Bulvarı’nın Atatürk Bulvarı ile Ankara Tren Garı Kavşağı arasında kalan kısmı yer alıyor. Ayrıca Kazım Karabekir Caddesi’nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasındaki bölümü, İstanbul Caddesi’nin Kazım Karabekir Caddesi ile Baruthane Kavşağı arasındaki kısmı da trafiğe kapalı olacak.

EKSTRA YOL KAPAMALARI

Buna ilave olarak, Hipodrom Caddesi’nin Mevlana Bulvarı ile Ankara Tren Garı Kavşağı arasındaki bölümü, Cumhuriyet Caddesi’nin Ulus Kavşağı ile Ankara Tren Garı Kavşağı arasındaki kısmı, Atatürk Bulvarı’nın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Havuzlu Sokak arasındaki bölümü de araç trafiğine kapatılacak. Ayrıca İsmet İnönü Bulvarı, Celal Bayar Bulvarı ve onların bağlantılı yolları da etkinlikler süresince kapalı kalacak.