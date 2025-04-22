Ankara Emniyet Müdürlüğü, Yollar Kapatılacak

YOLLARIN KAPATILMASI DUYURUSU

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri nedeniyle bazı yolların kapatılacağını bildirdi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 06.00’dan itibaren kapatılacak yollar arasında önemli güzergahlar yer alıyor.

KAPATILACAK YOLLARIN DETAYLARI

Gerekli görülmesi halinde, GMK Bulvarı, Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi, Sporpark Caddesi, Talatpaşa Bulvarı’nın Atatürk Bulvarı ile Ankara Tren Garı Kavşağı arasındaki bölümü kapatılacak. Ayrıca Kazım Karabekir Caddesi’nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasındaki kısımları ve İstanbul Caddesi’nin Kazım Karabekir Caddesi ile Baruthane Kavşağı arasındaki kısmı da araç trafiğine kapalı olacak.

Aynı zamanda, Hipodrom Caddesi’nin Mevlana Bulvarı ile Ankara Tren Garı Kavşağı arasındaki bölüm, Cumhuriyet Caddesi’nin Ulus Kavşağı ile Ankara Tren Garı Kavşağı arasındaki kısımlar, Atatürk Bulvarı’nın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Havuzlu Sokak arasındaki alan, İsmet İnönü Bulvarı’nın 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşağı) ile Atatürk Bulvarı arasındaki bölümü de kapatılacak. Celal Bayar Bulvarı ve buna bağlı varyant yollar ile Tren Garı ve Ulaştırma Kavşağına giden yollar da etkinliklerin sonuna kadar trafiğe kapalı kalacak.