Ankara Emniyet Müdürlüğü, Yolları Kapatacak

YOLLARIN KAPATILMASI DUYURUSU

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde gerçekleştirilecek etkinlikler dolayısıyla bazı yolların kapatılacağını bildirdi. Bu doğrultuda, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü sabah saat 06.00’dan itibaren gerekli görüldüğünde çeşitli güzergahlar araç trafiğine kapatılacak.

KAPATILACAK GÜZERGAHLAR

Açıklamaya göre, GMK Bulvarı, Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi ve Akdeniz Caddesi gibi önemli yollar kapatılacak. Ayrıca Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi, Sporpark Caddesi ve Talatpaşa Bulvarı’nın Atatürk Bulvarı ile Ankara Tren Garı Kavşağı arasında kalan kısmı da kesinlikle araç trafiğine kapalı olacak. Kazım Karabekir Caddesi’nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasındaki bölümü, İstanbul Caddesi’nin Kazım Karabekir Caddesi ile Baruthane Kavşağı arasındaki kısmı da bu duruma dahil.

EKSTRA KAPANMA GÜZERGAHLARI

Bunun yanı sıra, Hipodrom Caddesi’nin Mevlana Bulvarı ile Ankara Tren Garı Kavşağı arasındaki bölümü, Cumhuriyet Caddesi’nin Ulus Kavşağı ile Ankara Tren Garı Kavşağı arasındaki kısmı, Atatürk Bulvarı ve İsmet İnönü Bulvarı’nın belirli alanları da etkinliklerin sona ermesine dek kapalı kalacak. Ayrıca, Celal Bayar Bulvarı’na bağlı olan varyantlar ile Tren Garı ve Ulaştırma Kavşağı’na bağlanan yollar da trafikte kapalı olacak.