Ankara Emniyet, Yolları Kapatacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri sebebiyle bazı yolların kapatılacağını duyurdu. Bu açıklama sosyal medya üzerinden yapıldı. 23 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 06.00’dan itibaren ihtiyaç doğrultusunda kapatılacak yollar arasında; GMK Bulvarı, Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi, Sporpark Caddesi ve Talatpaşa Bulvarı’nın Atatürk Bulvarı ile Ankara Tren Garı Kavşağı arasında kalan bölümü yer alıyor.

Ayrıca, Kazım Karabekir Caddesi’nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan kısmı, İstanbul Caddesi’nin Kazım Karabekir Caddesi ile Baruthane Kavşağı arasındaki bölümleri de araç trafiğine kapatılacak. Hipodrom Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi’nin belirli kısımları da dahil olmak üzere, Atatürk Bulvarı’nın bazı bölümleri ile İsmet İnönü Bulvarı’nın belirli kısımları da etkinlik süresince trafiğe kapalı olacak. Celal Bayar Bulvarı’na bağlanan yollar ve Tren Garı ile Ulaştırma Kavşağı’na açılan varyantların tümü de program sona erene kadar kapalı kalacak.