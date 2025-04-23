Ankara Emniyet Yolları Kapatılıyor 23 Nisan

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI İLE İLGİLİ YOL KAPATMA AÇIKLAMASI

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler nedeniyle bazı yolların kapatılacağını duyurdu. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 06.00’dan itibaren kapatılacak yollar hakkında detaylar verildi.

KAPATILACAK YOLLAR VE BÖLGELER

Belirtilen tarihte karayolu trafiğine kapatılacak yollar arasında GMK Bulvarı, Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi, Sporpark Caddesi ile Talatpaşa Bulvarı’nın Atatürk Bulvarı ile Ankara Tren Garı Kavşağı arasındaki kısmı yer alıyor. Ayrıca, Kazım Karabekir Caddesi’nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasındaki bölüm ve İstanbul Caddesi’nin Kazım Karabekir Caddesi ile Baruthane Kavşağı arasındaki alan da kapalı olacak. Hipodrom Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Bulvarı ve İsmet İnönü Bulvarı gibi bazı önemli caddelerin kesimlerinin de geçici olarak trafiğe kapatılması planlanıyor.

EKSTRA YOL KAPATMALARI

Bunun yanı sıra, Celal Bayar Bulvarı’na bağlanan tüm varyantlar, Tren Garı ve Ulaştırma Kavşağı’na yönelik olan yollar ile İstanbul Caddesi’nin Baruthane Kavşağı’na bağlanan yan yollar da etkinlik programı sona erene kadar kapalı kalacak. Bu kapsamda sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri gerektiği hatırlatıldı.