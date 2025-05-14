(ANKARA) – Eşitlik İçin Engelliler Bakanlığı Kurulmalı

ENGELLİ BİREYLERİN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK İÇİN ÖNERGE KABUL EDİLDİ

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ ve milletvekilleri tarafından engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak, kamu hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak ve haklarını daha etkin koruyarak toplumsal hayata tam katılımlarını sağlamak amacıyla sunulan araştırma önergesi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. TBMM Genel Kurulu’nda, Yeni Yol Grubu’nun engelli bireylerin yaşam kalitesini artırma hedefiyle verdiği önerge onaylandı ve Meclis Araştırması açılmasına karar verildi.

PARKTIKLARDA DAĞINIKLIGI GİDERMEK İÇİN ENGELLİLER BAKANLIĞI KURULACAK

Önergede, Anayasa’nın 10’uncu maddesi uyarınca devletin engellilere yönelik pozitif ayrımcılık yapma zorunluluğuna dikkat çekildi. Mevcut hizmetlerin birçok bakanlık ve kamu kurumu arasında dağınık bir şekilde sunulmasına vurgu yapıldı. Bu dağınıklığın hizmetlerin etkinliğini azalttığı ve engelli bireylerin haklarına erişimini zorlaştırdığı ifade edildi. Bu nedenle, tüm engelli hizmetlerinin tek çatı altında toplanması ve kamu politikalarının daha bütüncül yürütülmesi amacıyla “Engelliler Bakanlığı”nın kurulmasının gerekliliği belirtildi.

ÖZDAĞ’DAN HAKSIZLIKLA MÜCADELE İÇİN ACİL DÜZENLEMELER

Kabul edilen önerge çerçevesinde engellilere yönelik hizmetlerin düzenlenmesi, mevcut sorunların sebeplerinin araştırılması ve gerekli yasal düzenlemelerin belirlenmesi için Anayasa’nın 98’inci ve TBMM İçtüzüğü’nün 104 ile 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması önergesi onaylandı. Özdağ, konuşmasında, “Birleşmiş Milletler tarafından 3 Aralık’ın ‘Uluslararası Engelliler Günü’ ve 10-16 Mayıs tarih aralığının ‘Engelliler Haftası’ olarak kabul edildiğini” hatırlattı ve bu özel günlerin farkındalığı artırma amacı taşıdığına vurgu yaptı.

ENGELLİ BİREYLERİN SORUNLARI DAHA ETKİLİ ÇÖZÜLECEK

Özdağ, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 13’ünün engelli bireylerden oluştuğunu belirtti. Ancak kamuda ve toplumda bu konuya ilişkin yeterli farkındalığın oluşmadığını ifade etti. TÜİK verilerine göre 10 milyondan fazla engelli bireyin yoksulluk sınırının altında yaşadığını hatırlatan Özdağ, kamudaki engelli kadrolarına atama yapılmamasına ve eğitimdeki eşitsizliklere de dikkat çekti. Ayrıca, özel sektörün de zorunlu engelli istihdam oranlarında desteklenmesi gerektiğini belirtti. Özdağ, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un uygulanmamasını eleştirerek, bu kanunun yönetmeliğinin hâlâ çıkarılmadığını ve erişilebilirlik düzenlemelerinin tamamlanmadığını vurguladı.

ÖZDAĞ’DAN ENGELLİLER BAKANLIĞI ÇAĞRISI

Özdağ, engelli bireylere yönelik hizmetlerin farklı bakanlıklar arasında dağınık sunulmasının Türkiye’de bir Engelliler Bakanlığı’nın kurulmasını zorunlu kıldığını ifade etti. Tek bir bakanlık aracılığıyla engelliliği önleme ve engellileri üretime kazandırma gibi hedeflerin daha etkin yürütülebileceğini açıkladı. Ayrıca, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde uyguladığı projeyi örnek göstererek, bu modelin tüm organize sanayi bölgelerinde yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen önerge ile Engelliler Bakanlığı’nın kurulması da dahil engelli bireylerin sorunlarının araştırılması ve çözüm yollarının belirlenmesi için Meclis Araştırması açılması kabul edildi.