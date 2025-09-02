(ANKARA) – Eski CHP Başkanı Çetin, MHP’yi Ziyaret Etti

NEZAKET ZİYARETİ VE TEŞEKKÜR

Eski CHP Genel Başkanı ve TBMM eski Başkanı Hikmet Çetin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Çetin, bu ziyaretin “nezaket ziyareti” olduğunu ve “Yürüttüğü barış süreci için teşekkür ettim” ifadelerini kullandı. Görüşme, MHP Genel Merkezi’nde baş başa gerçekleştirildi ve yaklaşık bir saat sürdü. Ziyaretin ardından herhangi bir açıklama yapılmadığı ifade edildi.

KAYYUM ATANMASI VE GÖRÜŞME

Hikmet Çetin, bu ziyareti takiben partisinin İstanbul il yönetimine kayyum atandığını öğrendiğini açıkladı. Genel Başkan Özgür Özel’in odasında bu gelişmeyi öğrenen Çetin, Bahçeli ile görüşme sırasında bu konu hakkında gündeme gelindiğini veya konuşulduğunu belirtmedi. Bu durum, Çetin’in ziyareti sonrasındaki gelişmelerle ilgili bir ayrıntı olarak öne çıkıyor.