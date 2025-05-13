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(ANKARA) – Eski Devlet Başkanı Mujica Hayatını Kaybetti

JOSE MUJICA’NIIN VEFATI

Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica’nın 89 yaşında hayatını kaybettiği bilgisi alındı. Uruguay Devlet Başkanı Yamandu Orsi, X sosyal medya platformunda yaptığı duyuruda, halk arasında “Pepe” olarak bilinen Mujica’nın başkent Montevideo’da yaşamını yitirdiğini açıkladı.

DUYGUSAL AÇIKLAMA

Orsi, Mujica’nın ölümüyle ilgili büyük bir üzüntü taşıdıklarını dile getirerek, “Yoldaşımız Pepe Mujica’nın vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Başkan, militan, lider ve önder… Seni çok özleyeceğiz sevgili ihtiyar adam. Bize verdiğin her şey ve halkına duyduğun derin sevgi için teşekkür ederiz.” şeklinde yorum yaptı.

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(ANKARA) – Eski Lider Jose Mujica Hayatını Kaybetti

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