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(ANKARA) – Eski Lider Jose Mujica Hayatını Kaybetti

JOSE MUJICA’NIN VEFATI

Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica’nın 89 yaşında yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Uruguay Devlet Başkanı Yamandu Orsi, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, halk arasında “Pepe” olarak bilinen Mujica’nın başkent Montevideo’da vefat ettiğini duyurdu.

MUJICA’YA DUYULAN ÜZÜNTÜ

Orsi, Mujica’nın ölümünden dolayı büyük bir üzüntü içinde olduklarını belirterek, “Yoldaşımız Pepe Mujica’nın vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Başkan, militan, lider ve önder… Seni çok özleyeceğiz sevgili ihtiyar adam. Bize verdiğin her şey ve halkına duyduğun derin sevgi için teşekkür ederiz.” sözlerini kullandı.

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