Ankara Etimesgut Su Kesintisi Detayları

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

Etimesgut’ta su kesintisine dair bilgiler açıklandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 12 Mart günü Ankara’da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Suların ne zaman geleceği ve saat kaçta geleceği ise merak ediliyor. İşte 12 Mart için belirlenen su kesintisi saatleri…

PLANLI SU KESİNTİSİ DETAYLARI

Arıza Tarihi: 12.03.2025 saat 09:00’da başlayacak ve Tamir Tarihi: 12.03.2025 saat 16:00’da sona erecek. Detay olarak, Etimesgut İlçesi Etiler Mahallesi Fabrika Caddesi’nde bulunan içme suyu hattı ile 1450 Sokak’taki içme suyu hattının birbirine bağlantıları yapılacağından planlı su kesintisi gerçekleştirilecektir.

ETKİLENEN BÖLGELER

Etiler Mahallesi geneli, planlı su kesintisinden etkilenecek bölgeler arasında yer alıyor.