Ankara Fay Hattı Aktif, Risk Yüksek

ANKARA’DA DEPREM POTANSİYELİ

Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, “Ankara içinden 25 kilometre uzunluğunda, yaklaşık 6 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip fay geçtiğini” ifade ediyor. Son günlerde Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bu konudaki araştırmalara ilgi arttı. 11 Ağustos’ta Ankara’da yaşanan 3.2 büyüklüğündeki depremin Ümitköy, Çayyolu ve Bağlıca bölgelerindeki vatandaşlarca yoğun bir şekilde hissedilmesi dikkat çekti. Alan, bu depremin merkez üssünün Gazi Orduevi’nin batısında yer aldığını söyledi.

BAĞLICA FAYI VE AKTİVİTE DURUMU

Alan, yaşanan depremleri hissetmesi üzerine konuya dair MTA ve AFAD ile görüşerek bilgi aldığını aktardı. “Ankara’nın Bağlıca bölgesinde bir Bağlıca fayının olduğunu biliyorduk. Bu haritalar üzerinde de mevcut” diyen Alan, fayın aktif veya pasif olup olmadığının bilinmediğini kaydetti. Ancak son depremler, bu fayın aktif olduğunu gösteriyor. Alan, Ankara Üniversitesindeki hocaların da bu konuda önemli çalışmalar yürüttüğünü belirtirken, Bağlıca fayının hem batı hem de doğu ucuna kadar uzandığını ve bu fayın aktif olması hâlinde 6 ve üstü büyüklükte depremler oluşturabileceğini dile getirdi.

YAPILARIN RİSKİ VE İMAR PLANI İHTİYACI

Ankara’da deprem riski konusuna değinen Alan, “Ankara’nın kent içinden geçen yaklaşık 25 kilometre uzunluğunda olası deprem üretme potansiyeline sahip bir fayın bulunması, yeni bir kaynak alanı” olduğunu belirtti. Bu durum, mevcut bina stokunun bu fayın yaratacağı ivme değerleri gözetilerek inşa edilmemiş olmasından dolayı büyük bir risk barındırdığını gösteriyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve MTA’nın işbirliği ile hızlı bir şekilde jeolojik, jeoteknik ve mikro bölgelendirme etütlerinin güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

OLASI DEPREMİN ETKİLERİ

Alan, olası depremin “çok yıkıcı olacağını” belirterek, “Ankara’nın geçmişte inşa edilen yapı stokuna bakıldığında bu yapıların düşük ivme değerlerine göre yapıldığını” söyledi. “Ankara ülkenin Başkenti. Cumhuriyetin dışa bakan yüzü” diyen Alan, bu yüzün olası bir depremle ağır kayıplar yaşamaması gerektiğini savundu. Her yurttaşın bu konuda bir sorumluluğu olduğunu hatırlattı ve “Hiç olmazsa bunu atlamayalım” çağrısında bulundu.