(ANKARA) – Filistin Büyükelçisi Ziyaret Gerçekleştirdi

Filistin Devleti Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’yi ziyaret etti. Bu görüşme sırasında, Destici sosyal medya hesabından önemli açıklamalar yaptı.

Destici, “Görüşmemizde, kardeş Filistin halkının haklı mücadelesine olan desteğimizi bir kez daha vurguladık; Kudüs’ün ve Gazze’nin özgürlüğü için verilen direnişin sonuna kadar yanında olduğumuzu ifade ettik.” dedi. Ayrıca, yeni görevlere atanan Büyükelçi için veda ve teşekkür ziyaretlerinin yapılması konusunu da dile getirerek kendisine yeni görevinde başarılar diledi.

Chp, İmamoğlu’nu destekliyor, adalet istiyor

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, demokrasi vurgusu yaparak darbecilere karşı sarsılmaz bir irade ile duracaklarını belirtti. Demokratik hakların gasbına karşı mücadele edeceklerini vurguladı.
Halit Yukay’ın Bedeni Günler Sonra Bulundu

Yalova'dan Bozcaada'ya seyahat eden iş insanı Halit Yukay'ın teknesi denizde parçalanmış olarak bulundu. Yukay'ın 19 gün sonra 68 metre derinlikte cansız bedeni çıkarıldı.

