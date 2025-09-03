(ANKARA) – Filistin Büyükelçisi Ziyaret Gerçekleştirdi

ZİYARETİN DETAYLARI

Filistin Devleti Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’yi ziyaret etti. Bu görüşme sırasında, Destici sosyal medya hesabından önemli açıklamalar yaptı.

DESTEK VURGUSU

Destici, “Görüşmemizde, kardeş Filistin halkının haklı mücadelesine olan desteğimizi bir kez daha vurguladık; Kudüs’ün ve Gazze’nin özgürlüğü için verilen direnişin sonuna kadar yanında olduğumuzu ifade ettik.” dedi. Ayrıca, yeni görevlere atanan Büyükelçi için veda ve teşekkür ziyaretlerinin yapılması konusunu da dile getirerek kendisine yeni görevinde başarılar diledi.