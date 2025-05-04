Ankara Filistin Dayanışma Platformu Protesto Düzenledi

PROTESTO DÜZENLENDİ

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, devam eden saldırılar nedeniyle İsrail’in Gazze Şeridi’nde, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği önünde bir protesto gerçekleştirdi. Protestoya katılanlar, “Küresel çeteye karşı küresel direniş”, “Gazze’de insanlar, dünyada insanlık ölüyor”, “Yaşasın küresel intifada”, “Nehirden denize özgür Filistin” yazılı dövizler taşıyarak ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı. Gazze’deki çocuk katliamlarına dikkat çekmek amacıyla, çocukların ön sırada yer aldığı kortej, Büyükelçilik önüne çocuk ayakkabılarını ve kefenleri bıraktı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Platform adına konuşan Burak Çıkıryel, dünya üzerindeki çocuklar, kadınlar ve masum sivillerin katledildiği bir zamanda, dünyanın utanç verici bir sessizliğe büründüğünü ifade etti. Çıkıryel, İsrail’in uluslararası hukuku ve insani değerleri ihlal ettiğini, uluslararası kuruluşların ise yalnızca sözde tepki gösterdiğini, kınama açıklamaları ile zaman kaybettiğini belirtti. “Eğer bugün bu suçlar Batı’da işlenmiş olsaydı, ABD ve NATO başta olmak üzere tüm Batılı devletler her türlü yaptırım mecraını harekete geçiriyor olacaktı.” diyen Çıkıryel, mazlum Filistin halkı söz konusu olduğunda ABD ve NATO’nun Siyonist İsrail’in suç ortaklığını gizlemeden açıkça sergilediğini vurguladı. “Bu kirli destek, bugünkü soykırımın yolunu açan en büyük alçaklıktır.” şeklinde ekledi.

ÇAĞRI YAPILDI

Yetkililere bir çağrıda bulunan Çıkıryel, “Özgürlük Filosu’na ait her gemi, Filistin kıta sahanlığı ve uluslararası sularda koruma altına alınmalıdır. Her türlü müdahale, uluslararası kuruluşların gündemine taşınmalı ve İsrail’in vicdan gemilerine karşı saldırıları bu sefer cezasız kalmamalıdır.” diye konuştu.