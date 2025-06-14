Ankara Filistin Dayanışma Platformu Yürüyüş Düzenledi

ANKARA’DAN MİSIR’A DESTEK YÜRÜYÜŞÜ

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP), Mısır’da yer alan “Küresel Gazze Yürüyüşü” aktivistlerine destek vermek amacıyla Kocatepe Camisi’nden Mısır’ın Ankara Büyükelçiliği’ne yürüyüş düzenledi. ANFİDAP’ın çağrısıyla, birçok kişi Kocatepe Camisi önünde bir araya geldi. Grup, akşam namazının ardından “soykırıma karşı küresel vicdan” ve “engel tanımayan mücadeleyi destekliyoruz” yazılı pankartlarla Mısır’ın Ankara Büyükelçiliği’ne yürüyüşe geçti.

MÜCADELE SLOGANLARI

Yürüyüş sırasında “Mısır yürüyüşe engel olma soykırıma ortak olma”, “Refah’ı açın Gazze’ye nefes olun” ve “küresel vicdan siyonizmi yenecek” yazılı dövizler taşıyan grup, “çocuklar ölürken sessiz kalınmaz” ve “zulme karşı omuz omuza” sloganları attı. Büyükelçilik yakınında grup adına bir basın açıklaması yapan Alparslan Aydar, İsrail’in tüm dünyanın gözleri önünde kadınları ve çocukları katlettiğini dile getirdi. Aydar, İsrail’in kuruluşundan bu yana “kontrollü terör politikası” izlediğini belirtirken, Gazze’de soykırımın acımasız bir şekilde devam ettiğini ve ABD’nin desteğiyle uluslararası hukuku hiçe sayarak Yemen, Lübnan, Suriye ve en son İran’da benzer eylemleri sürdürdüğünü ifade etti.

İNSANLIĞA SESLENDİ

Gazze’deki vahşete karşı dünya devletlerinin aciz kaldığı bir ortamda, Küresel Gazze Yürüyüşü’nün yeni bir umut olarak ortaya çıktığını ifade eden Aydar, “Mısır yönetiminin, Batı’nın desteklediği diktatörlerin çöküşünden bir ders alması gerektiğine inanıyoruz” dedi. Refah Sınır Kapısı’nın kapalı kalmasının, siyonist İsrail rejimiyle işbirliği için bir fırsat sunduğunu ekleyerek, “Buradan Mısır yönetimine sesleniyoruz; Refah Kapısı’nı insanlığa aç ve ablukayı kır, safını insanlıktan yana seç ki adın siyonistlerle tarihe geçmesin” diye konuştu. Gruptakiler, basın açıklamasının ardından topluca dağıldı.