“Ankara Film Festivali Jüri Üyeleri Açıklandı”

UZUN FİLM YARIŞMASI JÜRİSİ BELİRGİNLEŞTİ

Jüri başkanlığını Onur Saylak’ın yaptığı Ulusal Uzun Film Yarışması’nın jüri koltuğunda yapılan seçimler neticesinde Burcu Biricik ve Serkan Keskin gibi ünlü isimlerin yanı sıra, başarılı kurgucu Çiçek Kahraman ve sinema eleştirmeni Burçak Evren de görev alıyor.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULUYOR

Ödül töreninin bu akşam saat 19:30’da Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi Sahnesi’nde gerçekleştirileceği belirtiliyor. Ödüller, etkinliğe katılanların büyük merakla beklediği anları içerecek.

ÜNLÜ OYUNCULAR ANKARA’DA TOPLANDI

Birçok ünlü oyuncunun festival kapsamında Ankara’da bulunduğu aktarılıyor. Bu durum, etkinliğin heyecanını artırıyor.