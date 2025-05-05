(ANKARA) – GAZZE Ablukasını Kırmaya Yola Çıktı

GEMİDEKİ DURUM İYİ

Dışişleri Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, Gazze ablukasını aşmak amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait yardım gemisinde bulunan 6 Türk vatandaşın sağlık durumu iyi. Gemideki diğer Türk mürettebatın güvenli bir yere nakli için çalışmalar devam ediyor.

GEMİYE SALDIRI DÜZENLENDİ

Gazze’ye insani yardım taşıyan gemi, Malta adası açıklarında iki drone ile hedef alındı ve geminin güvertesinde yangın meydana geldi. Olay sonrası acil yardım çağrıları üzerine Kıbrıs’tan iki kurtarma gemisi, gemideki aktivistleri kurtardı. Dışişleri Bakanlığı’na ait kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, gemide bulunan Türk vatandaşlarının Malta üzerinden Türkiye’ye sağlıklı bir şekilde ulaştıkları öğrenildi. Diğer Türk mürettebatın güvenli konuma nakli için Maltalı yetkililerle gerekli çalışmalar sürüyor.