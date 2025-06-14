Ankara, Gerilimi Yakından Takip Ediyor

ANKARA’DA YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan bölgesel gerilim, Ankara’nın dikkatle izlediği konulardan biri oldu. Türkiye, İsrail’in Gazze operasyonları ile birlikte Suriye ve Lübnan’a karşı düzenlediği saldırılara sert tepki gösterdi ve Netanyahu yönetimini bu durumdan sorumlu tuttu. Türkiye’nin açıklamalarında, ABD’ye dair eleştirilerin olmaması ve aksine, ABD Başkanı Donald Trump’ın başlattığı nükleer müzakerelerin barışa giden “tek yöntem” olarak değerlendirilmesi dikkat çekti.

RESMİ AÇIKLAMALAR VE GÜVENLİK TOPLANTISI

İsrail’in 12 Haziran gecesi başlattığı saldırılara ilişkin Türkiye’nin ilk açıklaması, 13 Haziran sabahında Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. Dışişleri açıklamasında, İsrail’in İran’a düzenlediği hava saldırısı şiddetle kınandı ve Netanyahu yönetimi, Orta Doğu’daki “stratejik istikrarsızlaştırma” politikasını uygulamakla suçlandı. Birkaç saat sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaşanan gelişmelerle ilgili yazılı bir bildirimi sosyal medya aracılığıyla paylaştı. Erdoğan, saldırının İsrail’in bölgedeki durumu daha tehlikeli bir aşamaya taşıdığını belirtti ve Netanyahu yönetiminin mutlaka engellenmesi gerektiğini ifade etti. Bu sırada Ankara’da üst düzey bir güvenlik toplantısının yapıldığı duyuruldu. Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak katıldı.

ISRAİL’İN SORUMLULUĞU VE ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Dışişleri Bakanı Fidan, toplantıda Türkiye’nin olası durumlara karşı gerekli önlemleri aldığını belirtti. Ankara’dan gelen mesajın en temel noktası, yaşanan gerilimden yalnızca İsrail’in sorumlu tutulması oldu. Erdoğan, “katliam şebekesi” olarak nitelendirdiği Netanyahu’nun yönetimindeki “İsrail haydutluğuna” son verilmesi gerektiğini belirtirken, uluslararası topluma bu konuda adım atma çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanı Fidan’ın açıklamasında da “Gazze’de insanlık dramına yol açan, Lübnan’ı istikrarsızlığa sürükleyen, Suriye’yi işgale yönelen ve bugün de İran’ı hedef alan İsrail’in stratejisinden derhal vazgeçmesi gerekmektedir,” ifadeleri yer aldı.

TÜRKİYE’NİN YAKLAŞIMINDA ABD’YE ELEŞTİRİ YOK

Ankara’nın açıklamalarında, Tahran yönetimine “taziye” dışında siyasi destek anlamına gelecek bir ifadenin yer almayışı dikkat çekti. Türkiye, 2024’te yaşanan gerilimde, İsrail’in hava saldırılarına maruz kalan İran’ın “misilleme” hakkını dile getirmiş ve Tahran’a bu kapsamda destek vermişti. Ayrıca, ABD’nin süreçteki rolüyle ilgili olumsuz bir atıfta bulunulmaması da dikkate değer bir unsur olarak öne çıktı. ABD Başkanı Trump, İsrail saldırılarının hemen ardından, İran’ın anlaşmaya varmaması halinde askeri yöntemlerin daha güçlü şekilde devreye gireceği mesajını iletti. Dışişleri Bakanı Fidan, nükleer görüşmelere dair, “ABD Başkanı Sayın Trump’ın nükleer müzakerelere ilişkin başlattığı sürecin ilerletilmesi, nükleer anlaşmazlığın yol açtığı ihtilafın çözülmesi için tek yöntemdir,” açıklamasında bulundu.

ERDOĞAN’IN ABD İLE OLAN GÖRÜŞMELERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile 24-25 Haziran tarihlerinde Hollanda’daki NATO Zirvesi’nde, ardından davet gelmesi durumunda Beyaz Saray’da bir araya gelmek istediği bilgisi yer aldı. Erdoğan, bu kritik görüşmeler öncesinde Ankara-Washington ilişkilerinde olumsuz bir hava yaratmamak adına fırsat kolluyor. Ankara, ayrıca İsrail’in İran’a hava saldırısının zamanlamasına dikkat çekmekte. Umman arabuluculuğundaki ABD-Iran müzakerelerinin 6. turu öncesinde gerçekleştirilen saldırının, diplomatik çabaların akamete uğratılma amacı taşıdığını belirten Ankara, tırmanmanın dikkatlerin Gazze’deki durumlardan uzaklaştırma amacı güttüğünün altını çiziyor.

GAZZE’DE YAŞANAN SOYKIRIMA DİKKAT

Dışişleri Bakanı Fidan, “Bölgemizde giderek artan gerginliğin, dikkatleri Gazze’de yaşanan soykırımdan başka yöne çekmesine izin vermemeliyiz,” diyerek bu hususa dikkat çekti. Ayrıca, İsrail’in İran saldırısının, Filistin-İsrail sorununa ilişkin “iki devletli çözüm” konferansından hemen önce ve özellikle Avrupa’da Gazze’de yaşanan insani drama karşı İsrail’e baskıların arttığı bir dönemde gerçekleşmesinin önemini belirtti. Ankara, mevcut çatışmanın, bölgenin geri kalanını da etkileyebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Netanyahu yönetiminin, bölgedeki geniş çaplı istikrarsızlaştırma politikasıyla güvenliğini temin etme arayışında olduğunu belirten Ankara, baskının artırılmasına ilişkin çağrılara devam ediyor.

BÖLGE ÜLKELERİYLE GÖRÜŞMELER ARTTI

İsrail’in hava saldırılarının başlamasıyla birlikte Ankara, bölge ülkeleri ile görüş alışverişini artırdı. Dışişleri Bakanı Fidan’ın 13 Haziran’da Irak ve Ürdün dışişleri bakanları, 14 Haziran’da da Azerbaycan ve Mısırlı muhataplarıyla telefonda görüştüğü bilgisi alındı. Fidan, ayrıca ABD ve İran ile de yakın temas halinde olduklarını belirtti fakat bu görüşmelerin hangi seviyede gerçekleştiğine dair ayrıntı vermedi. Cumhubaşkanı Erdoğan’ın son gelişmelere dair kamuoyuna açıklanmış bir görüşmesi bulunmuyor.