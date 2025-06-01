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(ANKARA) – görüşmeler yarın Çırağan Sarayı’nda

UKRAYNA-RUSYA GÖRÜŞMELERİ İSTANBUL’DA YAPILACAK

Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, İstanbul’da gerçekleştirilecek Ukrayna-Rusya görüşmelerinin yarın saat 13.00’te Çırağan Sarayı’nda yapılacağını duyurdu. Yetkili, “Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki görüşmelerin yarın saat 13.00’te, Çırağan Sarayı’nda yapılması planlanıyor” ifadesini kullandı.

İlk turu 16 Mayıs’ta İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen görüşmelerin ikinci turunda, Rusya heyetine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanı Vladimir Medinski liderlik edecek. Ukrayna heyetinin başında ise Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov yer alacak.

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