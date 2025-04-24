(ANKARA) – Gözaltına Alınan Avukatlar Hakkında Açıklama

GÖZALTILAR REALİTE OLDU

Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun avukatları, hukuk mücadelesi sırasında bu sabah gözaltına alındı. Avukat Mehmet Pehlivan, meslektaşları Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın’ın gözaltında olması hakkında bilgi verdi.

SAVUNMA SUSMAZ

Avukat Serkan Günel, yaptığı sosyal medya paylaşımında, “İBB’ye yönelik operasyonda Murat Ongun’un müdafii olarak başladığım süreçte şu anda gözaltına alınıyorum. Savunma susturulamaz” ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan ise, “Meslektaşlarımız Av. Serkan Günel ve Av. Kazım Yiğit Akalın bu sabah gözaltına alındı. Savunmayı hedef almak, adaletin kalbine saldırmaktır. Avukatların gözaltına alınması hukuk değil, açık bir hukuksuzluktur. Avukatlık suç değil, görevdir” sözleriyle durumu kınadı.

GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK

Günel’in sosyal medya açıklamasında yer alan bir başka ifade ise, “Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar” şeklinde oldu. Bu süreçte avukatların ve savunmanın yanında olan görüşler, adalet arayışının önemini tekrar vurguladı.