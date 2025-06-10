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(ANKARA) – Graz’daki Okulda Saldırı Gerçekleşti

AVUSTURYA’DA SİLAHLI SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Avusturya’nın Graz kentinde bulunan bir okulda sabah saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda en az beş kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi veriliyor. Ayrıca, çok sayıda öğrenci ve öğretmenin de yaralandığı belirtiliyor. Saldırının, aynı okuldan bir öğrenci tarafından gerçekleştirildiği ve saldırganın olay yerinde intihar ettiği kaydediliyor.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTI

Yerel polise göre, olayın hemen ardından geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Dreierschützengasse Caddesi’ndeki BORG Dreierschützengasse okulunun etrafında sıkı güvenlik tedbirleri alındı. Avusturya devlet medyası ORF, yaralanan öğrenciler ve öğretmenlerin durumunun ciddi olduğunu bildiriyor. Olayla ilgili olarak yetkililer, saldırının detaylarını aktardı; ayrıca, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığı bilgisi de verildi.

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