(ANKARA) – Gümüşhane’de Mahkeme Kuruluyor

GÜMÜŞHANE’DE İDARE MAHKEMESİ KURULUYOR

Gümüşhane’de idare mahkemesi kurulmasına yönelik karar Resmi Gazete’de yayınlandı. İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın olumlu görüşleri alındıktan sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bu karar resmiyet kazandı.

YARGI ÇEVRESİ BELİRLENDİ

Yayımlanan karara göre, Gümüşhane ilinde idare mahkemesi kurulacak ve yargı çevresi “Gümüşhane ve Bayburt illerinin mülki sınırları” olarak belirlenecek. Bu gelişme, bölgedeki yargı hizmetlerinin daha etkin yürütülmesini sağlayacak.