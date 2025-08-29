(ANKARA) – Hacettepe Üniversitesi Yurtlara Yüzde 29-93 Zam. Öğrenciler “Barınma Hakkımız, Mağduruz” Dedi

YURTLARDAKİ ZAM ORANLARI ARTIYOR

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’ndeki yurt ve öğrenci evlerine değişen oranlarda zam yapıldı. Öğrenciler, “Barınma en temel ihtiyacımız, ticari kaygılarla mağdur ediliyoruz” diyerek bu duruma karşı tepkilerini ifade etti. Beytepe Kampüsü’nde 4 kişilik odaların fiyatları, yapılan yüzde 29’luk zamla birlikte 2 bin 90 TL’ye yükseldi. 2024 yılında bu odaların fiyatı bin 625 TL idi. Öğrenci evlerinde ise 2 kişilik odaların aylık fiyatları, yüzde 34’lük zamla 6 bin 370 TL ile 7 bin 540 TL arasında değişiyor. Tek kişilik odalarda ise zam oranı yüzde 93’e kadar çıktı; bu odalar artık 19 bin TL olarak belirlenmiş durumda.

ÖĞRENCİLERİN MAĞDURİYETİ

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’ndeki öğrenciler, yüzde 93’e varan zamlarla karşılaştıklarını ve bu durumun kendilerini nasıl etkilediğini anlattı. İsim vermek istemeyen bir öğrenci, “Farklı yurt türleri var, ancak bu yıl öğrenci evlerine ve Beytepe yurtlarına yapılan zamlar aşırı. 19 bin TL olarak belirlenen asistan evlerinin fiyatlarını adaletsiz buluyorum” dedi. Öğrenci, ayrıca “Burada büyük çoğunlukla öğrenciler kalıyor. Yüksek talep olduğu gerekçesiyle yapılan bu zam, ticarethane mantığıyla hareket edildiğinin bir göstergesi” ifadelerini kullandı.

BARINMA SORUNU GÖZ KIRPMAKTA

Başka bir öğrenci, “Biz Hacettepe Üniversitesi asistan evlerinde barınan öğrencileriz ve yüzde 93 gibi yüksek bir zamla karşılaştık. Okul açılmadan bir ay önce gelen bu zam, birçok öğrenciyi belirsizlik içerisinde bıraktı” diyerek yaşadıkları sorunu dile getirdi. Yüksek fiyatların kendilerini zor durumda bıraktığını ve bu yüzden nerede barınacaklarını bilemediklerini belirten öğrenci, “Yurt fiyatlarının bu kadar yüksek olması, devlette dahil olmak üzere eğitim sistemindeki sorunları net bir şekilde ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.

TİCARET MANTIGIYLA YERİNE GETİRİLEN ZAM

Öğrenciler, yurtların Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı olduğunu unutmamak gerektiğini dile getirdi. Yüksek fiyatları belirleyerek öğrencileri müşteri gibi görmekten dolayı okul yönetiminin sadece karı düşündüğünü vurguladılar. Öğrenciler, bu zamlara karşı seslerini duyurmaya çalışırken, karşılaştıkları sorunların çözümü için umutsuz olduklarını da ifade ettiler. Bu durum, barınma ihtiyacının ne kadar acil bir konu olduğunu gözler önüne seriyor.