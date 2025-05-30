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(ANKARA) – Hakan Fidan İle Sergey Lavrov Görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında bir telefon görüşmesi yapıldığı açıklandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu görüşmede 2 Haziran’da İstanbul’da Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilecek müzakerelerin hazırlıklarına dair konuların ele alındığını belirtti.

MÜZAKERELERİN HAZIRLIKLARI

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi web sitesinde yer alan yazılı açıklamada, Sergey Lavrov’un Bakan Hakan Fidan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi hakkında bilgi verildi. Açıklamada, bakanların 2 Haziran’da İstanbul’da gerçekleşecek olan bir sonraki ikili Rusya-Ukrayna müzakerelerinin organizasyonel yönlerinin tartışıldığı ifade edildi.

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