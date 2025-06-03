Ankara Halk Ekmek Bayramda Kapalı

KURBAN BAYRAMI SÜRESİNCE HİZMETLER DURAĞA GEÇİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek ve Un Fabrikası, Kurban Bayramı boyunca kentteki Halk Ekmek satış büfeleri ile Başkent Marketlerin kapalı olacağını duyurdu.

ARİFE GÜNÜ HİZMET VERİYOR

Ankara Halk Ekmek’in sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, arife günü Başkent Marketler, fabrika satış mağazaları ve tüm Halk Ekmek büfeleri açık olacak. Ancak, Kurban Bayramı süresince şehir genelinde Halk Ekmek büfeleri, Başkent Marketler ve fabrika satış mağazaları kapalı duracak.

Bayramın sona ermesinin ardından, 10 Haziran’da hizmet vermeye başlaması planlanıyor.