Ankara Hava Durumu Tahmini Mart Ayı

ANKARA’DA YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Ankara’nın hava durumu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 5 günlük raporlarla belirleniyor. Bugün Ankara’da yağmur olması beklenmiyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Açık hava etkinlikleri düzenlemeyi planlayanlar için oldukça elverişli bir gün olacak. Hava durumu hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, Ankara’nın önümüzdeki 5 gün için hava durumu tahmini şu şekilde görülüyor: