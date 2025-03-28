Ankara Haymana’da Trafik Kazası: 6 Ölü

TRAFFIK KAZASI VE KAYIPLAR

Ankara’nın Haymana ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin arasında 6 yaşında bir çocuk ve 9 aylık bir bebek yer alıyor. Ölenlerin kimlikleri ise netleşti.

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kaza, Haymana ilçesi Karahoca mevkiinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Ankara yönünde ilerleyen Muhammet Emin Özdemir’in kullandığı 31 GE 368 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Abdullah Özgen’in kontrolünde bulunan 06 EPP 091 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından çevredekilerin ihbarı sonucunda bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

HASTANEYE KALDIRILAN YARALILAR

Kazanın ardından hayatını kaybedenler arasında 9 aylık Duru Özdemir, 6 yaşındaki Görkem Yıldırım, sürücü olan oğlu Arif Yıldırım, Abdullah Özgen, Muhammet Emin Özdemir ve Ayşe Özdemir bulunuyor. Yaralı olarak kurtulan Nermin Yıldırım, Arif Yıldırım ve Yusuf Özdemir, olay yerine gelen ekipler tarafından Haymana Devlet Hastanesine sevk edildi. Cenazeler, olay yeri ekiplerinin incelemelerini tamamlamasının ardından Haymana Devlet Hastanesi morguna götürüldü.