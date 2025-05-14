(ANKARA) – Hazine Ve Maliye Müfettiş Atamaları Yapıldı

ATAMA KARARLARI YAYIMLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışan birçok müfettişin atama kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar doğrultusunda, bazı isimler kazanılmış hak aylık derecelerine uygun olarak başmüfettişliğe terfi ediyor.

MÜFETTİŞLERİN ATAMALARI

Karara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müfettişi Hasan Avşar, kazanılmış hak aylık derecesine uygun olarak Başmüfettişliğe getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişi Esma Gümüş ise, yine kazanılmış hak aylık derecesine uygun olarak Vergi Başmüfettişliğine atandı. Ayrıca, 728 kişilik bir liste yayımlanarak Vergi Müfettişi olarak görev yapan bazı isimlerin Vergi Başmüfettişliklerine atandığı belirtildi.

HİZMETTE YENİ ATAMALAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişleri; Çağlar Çetin, Ferhat Atakul, Uğur Çelik, Zehra Durkun, Tuğrul İşbilir ve Muhittin Türkoğlu, kendilerine uygun kazanılmış hak aylık derecelerine göre Hazine ve Maliye Başmüfettişliklerine terfi etti.