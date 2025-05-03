(ANKARA) – İ. Y. K. Verdiği Yanıtta 2024’te 223 Milyon Doz Aşı Uygulandı. 2024’te 146 Hayvan Şap Hastalığından Öldü. Zoonotik Hastalıklar, İnsanlar İçin Tehlike Oluşturuyor. Sıkı Denetim ve Kontrol Gerekli. Hayvancılık Sektörü Çeşitli Sağlık Sorunlarıyla Karşılaşıyor

HAYVAN HASTALIKLARINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in yönelttiği soru önergesine verdiği yanıtta, “2024 yılında ülke genelinde yaklaşık olarak büyükbaş hayvanlara 146 milyon doz, küçükbaş hayvanlara 77 milyon doz aşı uygulaması yapılmıştır. 2024 yılında 146 baş hayvanın şap hastalığı, 71 baş hayvanın brucella hastalığı, 2 bin 795 baş hayvanın şarbon hastalığı, bin 050 baş hayvanın koyun keçi çiçek hastalığı, 96 baş hayvanın koyun keçi vebası hastalığı ve 326 baş hayvanın mavidil hastalığı nedeniyle ölümü gerçekleşmiştir” dedi. Yumaklı, soru önergesiyle ilgili olarak, Türkiye’nin hayvancılık sektöründe etkili olan hayvan hastalıklarına dikkat çekti.

HAYVANCILIKTA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE HASTALIKLA MÜCADELE

Yumaklı, önergeye verdiği yanıtta, “Hayvancılıkta sürdürülebilirliğin sağlanması, geliştirilmesi, verimliliğin artırılması, üreticinin korunması, hayvansal ürün piyasalarında istikrarın sağlanarak tüketicinin yeterli ve sağlıklı gıdaya erişimi Bakanlığımızın öncelikleri arasında yer almaktadır” şeklinde belitti. Hayvan hastalıklarının önlenmesi, mücadelesi ve kontrolü gibi çalışmaların yürütüldüğünü vurguladı. Hayvan hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi çerçevesinde uygulanan sağlık tarama ve araştırmaların tamamlandığını ifade etti.

SORUNUN CİDDİYETİ VE TALEPLER

Gürer, Bakan Yumaklı’nın verdiği yanıta dikkat çekerek, “Ülkemizde hayvan hastalıkları ve buzağı ölümleri besiciler için büyük bir sorun olmaya devam ediyor. İthal aşı ile her yıl binlerce hayvan aşılansa da hayvan hastalıkları bitmiyor” dedi. Gürer, hastalıkların yaygın olduğu bölgelerde karantina uygulandığını belirterek, aşılama sonrası hala yaşanan sorunların nedeninin sorgulanması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, “2024 yılında uygulanan aşı sayısının hayvan varlığına oranı sorgulanmalıdır” dedi ve aşıların korunmasına ilişkin yeterli olanakların olup olmadığını sorguladı.

DENETİM, KONTROL VE YERLİ AŞI GEREKSİNİMİ

Hayvancılık sektörünün karşılaştığı sağlık sorunlarının ciddiyetine dikkatimizi çeken Gürer, “Kamuda dahi bu sorunun yaşanmış olması, sorunun çok yönlü takibini gerekli kılmaktadır” dedi. Özellikle aşıların taşınması ve korunması sürecinin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlarının, Türkiye’de hayvancılık sektörünün karşı karşıya olduğu sağlık sorunlarını bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti. Uygulanan aşılara rağmen hastalık yaşanmasının değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti ve ülke genelinde aşı takibi ile hastalık denetimlerinin güçlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.