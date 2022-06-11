Ankara için uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Geçtiğimiz günlerde sele teslim olan Ankara’da bugün de şiddetli bir yağış var. Metrekareye 20 kilogram yağış düşerken kentle ilgili son bilgiler de paylaşıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Bugün Ankara’da başlayan ve merkeze yönelen gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Büyükşehir Belediyemiz tüm birimlerinden 1277 araç 3138 personeliyle teyakkuz halinde olup, vatandaşlarımızın da yağışın olası olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz.” ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da Ankara’daki yağışla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ankara’da yağışlı hava etkili oluyor. Şuana kadar m2’ye 20 kg yağış düştü, önemli bir ihbar ulaşmadı. AFAD Başkanlık’ta gelişmeleri takip ediyoruz.” dedi.