(ANKARA) – İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın’da 20 Şüpheliyi Tutukladı

YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın merkezli 5 ilde gerçekleştirilen organize suç operasyonunda elebaşı da dâhil olmak üzere 20 şüphelinin yakalandığını ve hepsinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar, jandarma ekipleri tarafından yürütüldü ve Aydın merkezli yapılan bu çalışmalarda çeşitli illerde eş zamanlı olarak düzenlemeler yapıldı.

OPERASYON DETAYLARI VE SUÇLAR

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Aydın’da hesaplarında 1,1 Milyar TL işlem hacmi bulunan elebaşı H.Ö.’nün liderliğini yaptığı dolandırıcı organize suç örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından operasyonlar düzenlendi” ifadelerini kullandı. Jandarma Genel Komutanlığı ve Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yapılan sıkı çalışmalarda, tatil için başvuran kişilerin kart bilgilerini ele geçirildiği ve bu bilgilerle haksız kazanç sağlandığı tespit edildi. Ayrıca, paravan şirketler aracılığıyla taşınmaz alım/satımı yaparak kara para akladıkları belirlendi.

ELE GEÇİRİLEN MAL VARLIKLARI

Operasyon sonucunda çok sayıda döviz, cep telefonları, bellek ve tablet ele geçirildi. Aynı zamanda şüphelilere ait toplam 484 banka hesabı ve 201,5 Milyon TL değerinde 16 taşınmaz, 1 şirket ve 14 araç da el konulan mal varlıkları arasında yer aldı. Yakalanan şüpheliler hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından soruşturma başlatıldı.

TEBRİKLER VE GELECEK OPERASYONLAR

Yerlikaya, operasyonun koordinasyonunu üstlenen Aydın Valisi ve Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyonları yürüten jandarma ekiplerine ve MASAK çalışanlarına teşekkür etti. “Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımıza şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam ediyoruz” şeklinde bir mesajla, bu konuda kararlılıklarını vurguladı.