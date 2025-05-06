(ANKARA) – İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ’ye yönelik operasyonlardan 208 şüpheli yakalandı

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ’nün güncel yapılanmasına karşı Gaziantep merkezli olarak 47 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 208 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin, kripto haberleşme uygulamaları aracılığıyla toplantılar gerçekleştirdikleri ve örgüt üyeleri tarafından kurulan çeşitli şirketler yoluyla terör örgütünü finans ettikleri tespit edildi. Yerlikaya, bu operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

OPERASYONLARIN DETAYLARI

Yerlikaya’nın açıklamasında; “Gaziantep merkezli 47 ilde FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik bugün eş zamanlı düzenlediğimiz operasyonlarda 208 şüpheli yakalandı. Gaziantep ile birlikte bölge yapılanmasındaki Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman’da güncel örgüt yapısı deşifre edildi.” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, FETÖ’nün eleman temin etme yöntemlerinin belirlendiği ve yurt dışındaki eğitim kamplarına götürülen örgüt üyelerinin de yakalandığı vurgulandı.

YAKALAMA OPERASYONUNUN YÜRÜTÜCÜLERİ

Operasyonlar Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı’nın iş birliği ile gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlükleri üzerinden yapılan operasyonlar sonunda; Gaziantep, Kahramanmaraş, Ankara, Erzincan, İstanbul, Burdur, İzmir, Afyonkarahisar, Kayseri ve diğer birçok ilde gerçekleştirilen suçlamalarla yakalanan şüphelilerin, kripto haberleşme uygulamaları aracılığıyla yurt içi ve yurt dışındaki toplantılar yaptıkları belirlendi.

ELE GEÇİRİLENLER VE MÜCADELE VURGUSU

Operasyonlar sonucunda çok sayıda örgütsel belge ve dijital materyal ele geçirildi. Bakan Yerlikaya, Gaziantep Valisi, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Vergi Denetim Müfettişleri ve operasyonları yapan polis ekiplerini tebrik ettiklerini belirtti. Yerlikaya, “Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz.” dedi.