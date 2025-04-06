(Ankara) – İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı’nda trafik denetimlerinin arttığını açıkladı

RAMAZAN BAYRAMI’NDA TRAFİK DENETİMLERİ ARTIRILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatili boyunca trafik denetimlerinin yoğun şekilde sürdürüldüğünü açıkladı. Polis ve jandarma ekipleri, gündüz 1.271, gece ise 601 radar ekibiyle hız kontrolleri yapıyor.

HIZ ARTIŞI KAZA RİSKİNİ YÜKSELTİYOR

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ortalama hızdaki yalnızca yüzde 1’lik artış, ölümlü kaza riskini yüzde 4 oranında artırıyor” ifadelerini kullandı. Trafik kazalarının en önemli nedenlerinden biri olan aşırı hızın önüne geçmek için elektronik denetleme sistemleri ve mobil radar araçlarıyla 7/24 denetim yapıldığını vurguladı.

VATANDAŞLARA UYARI

Yerlikaya açıklamasının devamında, “Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram tatili dönüşünde de güven içinde yuvalarımıza kavuşalım. Sevdiklerimizin yüreklerine ateş düşmesin” çağrısında bulundu. Bakan, özellikle bayram tatili sonrası dönüş trafiğinde dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.