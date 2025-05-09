( ANKARA ) – İkinci Dünya Savaşı’nda Zafer Törenleri Düzenleniyor

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN ANMA TÖRENLERİ

İkinci Dünya Savaşı’nın Avrupa’da sona ermesinin ve Nazi Almanyası’nın devrilmesinin 80’inci yılı, dünya genelinde çeşitli törenlerle anılıyor. Bu yıl en gösterişli anma etkinliği Moskova’da gerçekleştirildi ve burada Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’na karşı kazandığı zaferin yıl dönümü dolayısıyla Kızıl Meydan’da geleneksel askeri geçit töreni düzenlendi. Törene katılanlar arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın da bulunduğu 27 ülkenin lideri yer aldı. Ayrıca 13 ülkeden askeri birlikler de geçit töreninde yer aldı. En büyük yabancı asker kortejinin ise Çin tarafından oluşturulduğu dikkat çekti.

ALMANYA’DA ANMA TÖRENLERİ

Berlin’de, yeni Şansölye Friedrich Merz, şehrin merkezinde çelenk bırakma törenine katıldı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Federal Meclis’te yaptığı konuşmada, Ukrayna’daki savaşa ilişkin sert eleştirilerde bulunarak, “Auschwitz’in kurtarıcıları bugün yeni saldırganlara dönüştü” ifadelerini kullandı.

LONDRA VE PARİS’TE TÖRENLER

Londra’da Westminster Abbey’de düzenlenen anma etkinliğine Kral III. Charles ve Başbakan Keir Starmer katıldı. Starmer, Avam Kamarası oturumunu askıya alarak parlamenterlerin törene katılmasını sağladı. Yaptığı konuşmada, “Bu sadece tarih değil, aynı zamanda bugüne dair bir derstir, uyarıdır” dedi. Paris’te ise Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Meçhul Asker Anıtı’na çelenk bıraktı. Avrupa genelinde organizasyonlar ve ayinler ile milyonlarca savaş kurbanı anıldı.

İSRAİL CUMHURBAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 8 Mayıs’ı “iyiliğin kötülüğe karşı zaferi” olarak nitelendirdi. Avrupa’daki anma etkinliklerinde, Ukrayna savaşının etkisi hissedildi. Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, anma gününe ilişkin açıklamasında, “Bir kez daha şehirler bombalanıyor, siviller hedef alınıyor. Görevimiz tıpkı 80 yıl önce olduğu gibi: Hatırlamak, demokrasiyi korumak, barışı savunmak” dedi.

TÜRKİYE’NİN TARAFSIZLIĞI

İkinci Dünya Savaşı, 1939’da Nazi Almanyası’nın Polonya’yı işgaliyle başladı ve yaklaşık 60 milyon insanın hayatına mal oldu. Avrupa’da savaş, 8 Mayıs 1945’te Almanya’nın koşulsuz teslimiyetiyle sona erdi ve bu tarih birçok Avrupa ülkesi için Zafer Günü (VE Day) olarak kutlanıyor. Türkiye, savaş yıllarını doğrudan çatışmaya girmeden geçiren az sayıda ülkeden biriydi. Bu denge politikasının temeli, modern Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün izlediği barışçı dış politika anlayışına dayanıyordu. Türkiye, savaşın sona erdiği 1945 yılında tarafsızlık politikasını terk ederek yeni kurulan Birleşmiş Milletler’e katılmak için Almanya ve Japonya’ya sembolik bir savaş ilan etti.