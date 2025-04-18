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Ankara İl M.E. Müdürlüğü İnceleme Açıkladı

ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN İNCELEME BAŞLATILDI

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, tüfekle sınıf içerisinde poz veren müdür yardımcısının durumunu incelemeye aldı. Yapılan yazılı açıklamada, “@boykotyapannuri X adresinde yayınlanan ‘Okulda bir öğretmenin bu şekilde ne işi var?’ başlıklı paylaşıma konu olan hususlarla ilgili olarak Çankaya ilçesinde bulunan Ankara Atatürk Lisesi müdür yardımcısı Hüseyin Çinkaya hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi. İncelemenin sonuçları ise kamuoyu ile ilerleyen zamanlarda paylaşılacak.”

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