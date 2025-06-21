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Ankara ile ilgili elektrik kesintisi bilgileri

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİLERİ DUYURUSU

Ankara’da elektrik kesintisi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklama doğrultusunda 22 Haziran günü, şehrin çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri meydana gelecek. Kesintilerin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANAN İLÇE VE MAHALLELER

Ankara’da elektrik kesintisi yaşanacak yerler arasında Tohumlar Sokak ve çevresi de bulunuyor. Bu bölgelerde anlık arıza çalışmaları devam ediyor ve “En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.” deniyor. Ayrıca, Hilal ve Turan Güneş Sokak bölgelerinde de “bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır” ifadesi ile kesinti bilgileri aktarılıyor.

Şu anki duruma göre, YıldızEvler bölgesinde de birçok sokakta elektrik kesintisi yaşanıyor. 709, 712, 713 ve 714 gibi sokaklarda elektrik sağlamak için gerekli çalışmalar sürüyor. Yine, 100. Yıl ve Sancak bölgelerinde de arıza durumları mevcut.

GÜNCEL ARIZA BİLGİLERİ

Tüm bu bölgelerde yaşanan kesintiler, elektrik şebekesinde meydana gelen arıza kaynaklı. “Anlık arıza çalışmaları devam ediyor, veriler değişiklik gösterebilir.” uyarısında bulunularak, bu durumların geçici olduğu ifade ediliyor. Enerjinin en kısa süre içerisinde verilmesi için gerekli adımların atıldığı belirtiliyor.

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