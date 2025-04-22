(ANKARA) – İmamoğlu, Almanya’ya çağrıda bulundu

EUROFIGHTER SAVAŞ UÇAKLARININ SATIŞI ÜZERİNE AÇIKLAMA

Ekrem İmamoğlu, Eurofighter savaş uçaklarının Türkiye’ye satışının Almanya tarafından engellendiği yönündeki iddialara yanıt verdi. İmamoğlu, “Almanya’da görevi devralmaya hazırlanan yeni hükümete seslenmek istiyorum: Türkiye Erdoğan’dan ibaret değildir, Türkiye Erdoğan’dan büyüktür” dedi. Ayrıca, “Hükümetler gelip geçicidir. Türkiye’nin ulusal çıkarları Erdoğan’dan da İmamoğlu’ndan da daha değerlidir. Bu kararınızı geri almanızı istirham ediyorum” şeklinde konuştu.

ALMANYA’DAKİ YENİ HÜKÜMETE SESLENİYOR

Almanya’da devretmeye hazırlanan Sosyal Demokrat Parti-Yeşiller koalisyonunun, İmamoğlu’nun tutuklanması sebebiyle Türkiye’ye savaş uçağı satışını engellediği bilgisi, Alman Handelsblatt gazetesi tarafından ortaya kondu. İmamoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, Silivri’ye hapsedilmesiyle ilgili “Basından öğrendiğim kadarıyla, Alman Hükümeti hava kuvvetlerimizin büyük ihtiyacı olan ve uzun zamandır beklediğimiz Eurofighter savaş uçağının Türkiye’ye satışını veto etmiş” dedi.

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ VE DİPLOMATİK İLİŞKİLER

İmamoğlu, yeni Alman hükümetine hitaben, “Erdoğan iktidarının sonu göründü. Türkiye’nin yeni iktidarı, Avrupa Birliğiyle ve Almanya dahil bütün müttefiklerimizle, karşılıklı menfaatlerimiz, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına dayalı demokrasi ilkeleri çerçevesinde çalışacaktır. Bizim iktidarımızda Türkiye’nin AB’ye tam üye olacağına dair en ufak bir şüphemiz yoktur” değerlendirmesinde bulundu.