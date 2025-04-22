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(ANKARA) – İngiltere Deniz Kuvvetleri Komutanı Ziyaret Etti

ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİ

İngiltere Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ben Key ve beraberindeki heyet, Deniz Kuvvetleri Karargahına ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun resmi daveti üzerine Türkiye’de yapılmakta.

TARİHİ GÜN

22 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşen bu ziyaret, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini geliştirmek açısından büyük bir önem taşıyor. Oramiral Key’in Deniz Kuvvetleri Karargahındaki programı, askeri ilişkilerin güçlendirilmesine odaklanıyor.

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