(ANKARA) – İran Dışişleri Bakanı A. Erakçi, ABD ile müzakerelerin 11 Mayıs’ta Umman’da olacağını açıkladı

DÜZENLENEN NÜKLEER GÖRÜŞMELERİN TARİHİ BELLİ OLDU

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile yapılan nükleer müzakerelerin dördüncü turunun 11 Mayıs’ta Umman’da gerçekleştirileceğini açıkladı. Erakçi, İran ile ABD arasındaki görüşmelerin tarihlerinin netleştiğini, bu durumun yerel basında yer aldığını belirtti.

MÜZAKERELERİN TARİHİ VE YERİ

Erakçi, müzakerelerin yeri ve zamanı konusunda Umman’ın ev sahipliği yaptığını ifade ederek, “Şimdilik görüşmelerin 11 Mayıs Pazar günü yapılması planlanıyor. Müzakerelerin başlama saati konusunda Umman tarafından koordinasyon bekliyoruz” dedi. Müzakerelerin ilerlediğini vurgulayan Erakçi, “Ne kadar çok ilerleme kaydedersek, o kadar çok istişareye ve incelemeye ihtiyaç duyacağız” sözlerine yer verdi. Ayrıca, gündeme getirilen konuların gözden geçirilmesi için daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

UMMAN’DAN AÇIKLAMA

Umman Dışişleri Bakanı Badr el-Busaidi, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, ABD-İran arasındaki dörtüncü tur müzakerelerin 11 Mayıs Pazar günü Maskat’ta gerçekleşeceğini duyurdu.