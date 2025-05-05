(ANKARA) – İsmail Bekayi, Müzakerelere Devam Etmeye Açık. Umman, Zamanlamayı Belirleyecek, Dedi

İRAN ABD İLE DOLAYLI GÖRÜŞMELERE DEVAM ETMEK İSTİYOR

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile dolaylı müzakerelere devam etme isteğini dile getirdi. Sözcü, görüşmelerin zamanlaması hakkında ise arabulucu rolü üstlenen Umman’ın karar vereceğini belirtti. Haftalık basın toplantısında Bekayi, “Görüşmelere devam etmeye hazırız” diyerek ABD ile İran’ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması konusundaki müzakerelere yönelik açık olduklarını ifade etti. Bekayi, eğer Washington’ın tek talebi İran’ın nükleer silah geliştirmemesi ise “o zaman pek çok mesele çözülebilir” şeklinde konuştu.

MÜZAKERELERİN ERTELENMESİ VE GELECEK ADIMLAR

Başlangıçta 3 Mayıs’ta yapılması düşünülmüş olan dördüncü tur müzakereler, ertelenmişti. Bekayi, bu erteleme kararının Umman Dışişleri Bakanı Bedr El Busaidi’nin önerisiyle ve Tahran ile Washington’un ortak mutabakatıyla alındığını söyledi. “Karşı tarafla doğrudan bir temas yok, bu yüzden yeni tarihi açıklaması için Umman’ı bekliyoruz… Ummanlı dostlarımızın sürecin devamını en iyi şekilde koordine edeceğinden ve bizi zamanında bilgilendireceğinden eminiz” diyen Bekayi, Umman’ın rolüne dikkati çekti.

EUROPEAN ÜLKELERİNE YAPICI ROL ÇAĞRISI

İran, 12 Nisan’dan bu yana ABD ile üç dolaylı müzakere gerçekleştirdi; bu görüşmelerden ikisi Muskat’ta, biri ise Roma’da yapıldı. Bekayi, Fransa, İngiltere ve Almanya gibi Avrupa ülkelerine de müzakerelerde yapıcı bir rol üstlenmeleri için çağrıda bulundu. Ayrıca, İran ve Avrupa ülkeleri arasında, nükleer program üzerine planlanan bir toplantının da dördüncü turun ertelenmesi sonrası iptal edildiği biliniyor.