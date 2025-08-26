Ankara İtfaiye Meydanı’ndaki esnaflar mağdur. Esnaflar, tebligatsız boşaltma yapıldığını belirtti. Yüksek TEFE-TÜFE nedeniyle birçok esnaf dükkan iade etti. Yetkililerden yardım talep eden esnaflar, destek istiyor. “Kamulaştırma süreci sıkıntı yarattı” diyorlar. Devlet ile direkt irtibat kurulmasını istiyorlar

YIKIM ÇALIŞMALARI ESNAFLARI MAĞDUR EDİYOR

Ankara’nın İtfaiye Meydanı’nda faaliyet gösteren esnaflar, gerçekleştirilen yıkım çalışmaları neticesinde tebligatsız tahliyeler ile sorun yaşadıklarını belirtiyor. Altındağ ilçesindeki İtfaiye Meydanı’nın yıkılıp yeniden inşa edilmesi planı doğrultusunda mağduriyet yaşadığını ifade eden esnaflar, tepkilerini dile getiriyor. Yaklaşık 40 yıldır bu bölgede faaliyet gösteren esnaflar, durumlarından şikayet etmekte ve kendilerine yeni çarşı vaadi verilmesine rağmen yüksek TEFE-TÜFE oranları dolayısıyla dükkanlarını geri vermek zorunda kaldıklarını ileri sürüyor. Esnaflar, bölgede iş yerlerinin resmi bir tebligat olmadan boşaltılmaya çalışıldığını belirtiyor.

MAĞDURİYET VE YARDIM TALEBİ

İtfaiye Meydanı’nda faaliyet gösteren Hüseyin Aydoğan, “Sıkıntılarımız 2022 yılında başladı. Buranın kamulaştırılıp, Hamamönü’ndeki gibi konak yapılacağı söylenerek çalışma başladı. Burada babadan oğula geçen esnaflık var. Oda başkanımızla beraber gelen heyete ‘Konak yapacaksınız ama buradaki esnaf nereye gidecek, ne yapacak?’ dedik. 2023 yılında imzaladığımız sözleşme ile Kazımkarabekir Caddesi’nde 152 dükkan yapıldı. Ancak 6 ay sonra uygulanan yüzde 72 TEFE-TÜFE oranı nedeniyle esnaflar çarşıya gitmeden taksit ödeyemez hale geldi. Mağdur kaldık. Elde ettiğimiz dükkan sayısı 90’dan 20’ye düştü, çoğu iade etti. Yaz aylarından beri buranın yıkılacağı söylendi. Gidecek yerimiz yok, aldığımız dükkanları da geri verdik.” şeklinde konuştu. Aydoğan, geçmişte 3 milyon liraya satın aldığı dükkanın değerinin 4.5 milyona çıktığını ve durumlarının kötüleştiğini vurguladı.

RİSKLİ ALAN İLANI VE ESNAF HAKLARI

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2019 yılında meydanın riskli alan olarak belirlendiğini belirten Osman Aktaş, “Bu duruma hiç kimsenin itirazı yok. Ancak bu düzenlemeler esnafla birlikte olmalı. Yeni İtfaiye Çarşısı için söz verildi ama resmi belgelerle desteklenmemiş. Esnaf olarak sözleşme yapıldı, haklar tanındı fakat sonrasında TEFE-TÜFE oranları uygulandı. Dükkanını iade edenler, başka müteahhitlere daha uygun şartlarla dükkan veriliyor.” dedi. Aktaş, kendisine ait dükkanın boşaltılması için hiçbir resmi yazı verilmediğini ve elektrik kesiminin bir tehdit gibi kullanıldığını ifade etti.

KAMULAŞTIRMA VE MUHATAP BULAMAMAK

Antikacılık yapan Polat Koç ise kamulaştırma adı altında yıllarca mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi. “10-12 yıldır süregelen bu durum, işimizi yapmamızı engelliyor. Gelen kim varsa bizden bir dükkan boşaltmamızı talep ediyor. Herhangi bir resmi evrak ile muhatap bulamıyoruz. Bize 200 metrekarelik bir dükkan teklif ediyorlar ama ben bin 500 metrekare kullanıyorum.” dedi. Koç, bekledikleri muhatabın devlet olması gerektiğini ve aracı kullanılmaması gerektiğini ifade etti.