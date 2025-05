Ankara İtfaiyesi Güçleniyor Eğitimleri Düzenlendi

ANKARA İTFAİYESİ YENİ PERSONELLERİYLE GÜÇLENİYOR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni göreve başlayan itfaiye personelleri için düzenlenen “Temel İtfaiye Eri Eğitimi” programında 300 yeni itfaiye personeliyle bir araya geldi. Yapılan açıklamaya göre, eğitim İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından “Ankara İtfaiyesi Gençleşiyor ve Güçleniyor” sloganıyla gerçekleştirilmiş oldu.

BAŞKAN YAVAŞ’TAN BAŞARI DİLEĞİ

Eğitim süresince yeni itfaiye erlerine hitap eden Yavaş, onların görevlerinde başarı göstermelerini diledi. Yavaş, itfaiye personelinin can tehlikesi olmaksızın görev yapmasını önemsediklerini vurguladı. “Gidip bir yangına müdahale edip orada can kurtardığınız zaman, bu kurtardığınız can ölene kadar sizi unutmayacak, siz de onu unutmayacaksınız.” diyerek itfaiyenin işlevinin önemine değindi.

İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri ise, itfaiye personelinden her daim görev bilinciyle hareket etmelerini ve halkın güvenini kazanmalarını beklediklerini belirtti. Çeri, “önce insan” ilkesinin asla akıldan çıkarılmaması gerektiğini ifade ederek, kişisel gelişim, mesleki beceri ve takım çalışmasının önemine dikkat çekti. Tüm bu unsurların vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak adına geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.