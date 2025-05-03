(ANKARA) – İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Büyük Türk Milletinin fazilet sahibi fertleri! Sizlere sesleniyorum. Biz diyoruz ki: Bu ülkede eşitliğin yegane ölçütü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yurttaşı olmaktır.” dedi

DEVLETİN TEMELİ YURTTAŞLIK OLARAK TANIMLANIYOR

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Büyük Türk Milletinin değerli bireylerine hitaben yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının ülkedeki eşitliğin tek ölçütü olduğunu ifade etti. Dervişoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mısın? 1923’te bu ülkeyi kuranlardan mısın? İşte o yeterlidir. Bu kimlik oyunu artık bitmelidir” dedi. Dervişoğlu, 3 Mayıs Türkçülük Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, tarihi anmak ve mücadele sürecinin değerlendirilmesi amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

GÜÇ SARAYDAN GERİ ALINMALI

Konuşmasında Dervişoğlu, “Milletin yeniden egemenliği, gücü saraydan geri almaktan geçer” diyerek, Anadolu’nun bu durumunun bir vatan meselesi olduğunu vurguladı. Türkiye’nin köklü bir temele oturması gerektiğini dile getiren Dervişoğlu, “Bu millet, kurtuluş savaşı verirken maarif kongresi toplamıştır. Nüfusumuzun selameti, topraklarımıza yeniden egemen olmaktan geçer” şeklinde konuştu.

İNSAN ÖNCELENMEDEN DÜZEN OLMAZ

Devletin düzeninin insan öncelenli olması gerektiğini belirten Dervişoğlu, iktidarın halkı yoksullaştırma ve korkutma politikaları güttüğünü ifade etti. Bu bağlamda, “Hastane kuyrukları bitmesin mi?” diye sorarak, ekonomik refahı ve adil bir sosyal politikayı savundu. Dervişoğlu, aynı zamanda gereksiz tartışmalar yerine gerçek sorunlara odaklanılmasını gerektiğini dile getirdi.

CUMHURİYET, ŞAHISLARDAN KURTULMAZSA CANLANAMAZ

Cumhuriyetin sadece hukuksuzlukla yönetilemeyeceğini vurgulayan Dervişoğlu, hukuk ve adaletin önemini ön plana çıkardı. “Cumhuriyet, şahıslardan kurtarılmadıkça tekrar hayat bulamaz” diyen Dervişoğlu, hukukun üstünlüğünü sağlamanın önemine dikkat çekti.

TÜRK MİLLETİ BİRLEŞMELİDİR

Dervişoğlu, Türk milletinin bir bütün olarak birleşmesi gerektiğini belirterek, ayrıştırma yerine birleştirme çağrısında bulundu. Sorunun, kimliklerin siyasi araç olarak kullanılmasından kaynaklandığını ifade etti. Dervişoğlu, geçmişte yaşanan sorunların tekrarlanmaması gerektiğinin altını çizdi.

YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI

Son olarak, Türkiye’yi yeniden açılım bataklığına sürükleyecek olan her türlü politikanın karşısında duracaklarını belirten Dervişoğlu, güçlendirilmiş parlamenter sistemin, adaletin sağlanması için gerekli olduğunu ifade etti. “Biz, bu ceberrut düzeni değiştirmek istiyoruz” diyerek, toplumu rahatlatacak, adalet anlayışı yüksek bir yönetim anlayışının altını çizdi.