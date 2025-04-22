(ANKARA) – İyi Parti’nin Bursa Vekili Selçuk Türkoğlu, 15 bin öğretmen atamasını eleştirdi. “Atama sayısı artırılmalı” dedi

ÖĞRETMEN ATAMALARINDA HAYAL KIRIKLIĞI

İyi Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, öğretmen atamalarına ilişkin eleştirilerde bulundu. “Burada 100 bine yakın ücretli kölelik dediğimiz ücretli öğretmenin çalıştığı memlekette ve Sayın Cumhurbaşkanının defaten ‘Her yıl artık 40 bin öğretmen atama yapacağız’ sözü gün gibi meydandayken, 15 bin atama tam anlamıyla bir hayal kırıklığıdır. Öğretmenleri yok saymaktır.” diyen Türkoğlu, branş dağılımlarında yaşanan sorunlara da dikkat çekti. “Saray’ın Milli Eğitim politikalarının öğrenci yetiştirmek üzerine değil yalnızca yalnızca ve sadece yandaşlara kadro açmak ve seçmen yetiştirmek üzere kurgulanmış bir branş dağılımını apaçık görüyoruz. Bir an önce bu yanlıştan dönülmeli.” şeklinde konuştu.

ÖĞRETMEN ATAMA MÜCADELESİ

2024 KPSS Öğretmen Atama Mücadele Platformu üyeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde toplanarak öğretmen atamalarının artırılmasını talep etti. Platform adına yapılan açıklamada, “Atanamayan öğretmen ifadesi, yemek yemek, su içmek kadar temel bir cümleye dönüşmüştür.” denildi. Eyleme katılan öğretmenler, adaletsiz branş dağılımı nedeniyle mağdur olduklarını vurguladılar. “Bizi böylesine hayal kırıklığına uğratan ve diğer hayal kırıklıklarından ayıran noktayı anlamak, neden burada olduğumuzu çok daha iyi anlamanıza vesile olacaktır.” ifade edildi.

ADALETSİZ ATAMALARA TEPKİ

Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu (Hür-Sen) Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, “15000 atama çok büyük bir adaletsizlik” diyerek durumu eleştirdi. “Şayet siz 86 bin öğretmene ihtiyacınız olduğu halde ücretli öğretmen çalıştırıyorsanız, bu arkadaşlarımızdan 86 bin arkadaşımızı alın atayın. Ücretli öğretmenlik belasından da bu ülkeyi kurtarın.” şeklinde konuştu. İYİ Parti Bursa Milletvekili Türkoğlu, atama bekleyen öğretmenlerin taleplerinin haklı olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanı sözünü tutsun atamalar ve branş dağılımları adil bir şekilde güncellenerek 40 bin atama yapılsın.” dedi.

BRANŞ DAĞILIMLARINDAKİ SORUNLAR

Türkoğlu, branş dağılımlarındaki sorunlara dikkat çekerek, “Temel birimlerle alakalı toplam 2 bin 500 civarında. Tek başına din kültürü ve ahlak bilgisi bin 800 kontenjan nedir?” diye sordu. Bu durumun adaletsizlik yarattığını ve öğretmenlerin haklarının hiçe sayıldığını dile getirdi. “Öğretmene öyle mi? Böyle bir şey olabilir mi? Bir an önce bu yanlıştan dönülmeli,” diyerek taleplerini yineledi.