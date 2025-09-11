Ankara, İzmir, Milas-Bodrum ve Üsküp Havalimanları Ödül Aldı

HAVALİMANLARI BAŞARI GÖSTERDİ

Ankara, İzmir, Milas-Bodrum ve Üsküp havalimanları, Havalimanı Hizmet Kalitesi (Airport Service Quality – ASQ) ödüllerinde kendilerine ait kategorilerde en iyi havalimanları arasında yer aldı. Çin’in Guangzhou kentinde düzenlenen ACI Customer Experience Global Summit kapsamında yapılan etkinlikte TAV Havalimanları Ticari İşler Grup Başkanı (CCO) ve TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı (CEO) Aude Ferrand, konuşmacı olarak katıldı ve ödülleri TAV Havalimanları adına teslim aldı.

Elde Edilen Ödüller

TAV Havalimanları’nın işlettiği Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas-Bodrum ve Üsküp havalimanları ASQ programı çerçevesinde ödüller aldı. Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes ve Milas-Bodrum havalimanları, yolcu kapasitelerine göre “Avrupa’nın En İyi Havalimanı” ile “Avrupa’nın En Keyifli Havalimanı” ödüllerini kazandı. Aynı zamanda İzmir Adnan Menderes, Milas-Bodrum ve Üsküp havalimanları, yolcu geçiş süreçlerindeki başarılarıyla “Avrupa’nın En Kolay Havalimanı Yolculuğu” ödülüne layık görüldü.

Temizlik ve Personel Kategorisinde Başarı

İzmir Adnan Menderes ve Milas-Bodrum havalimanları, “Avrupa’nın En Temiz Havalimanı” ödülünü alırken, Milas-Bodrum Havalimanı “Avrupa’nın En Adanmış Personele Sahip Havalimanı” kategorisinde de en iyiler arasında yer aldı. TAV Havalimanları Havalimanı İşletmelerinden Sorumlu Grup Başkanı Kürşad Koçak, “TAV Havalimanları olarak çeyrek asırdır yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışıyoruz. Yolcuların görüşleriyle belirlenen bu ödüller bizim için ayrı bir değer taşıyor. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diyerek duygularını ifade etti.

Zirve ve Paylaşımlar

Ödüller, ACI World tarafından düzenlenen Airport Experience Summit 2025 kapsamında sahiplerine sunuldu. Bu etkinlikte dünyanın dört bir yanından 800’ün üzerinde üst düzey havalimanı yöneticisi, müşteri deneyimi uzmanı ve sektör profesyoneli bir araya geldi. TAV Havalimanları CCO’su ve TAV İşletme Hizmetleri CEO’su Aude Ferrand, çoklu havalimanı işletmecilerinin portföylerinde tutarlı ve farklılaştırılmış yolcu deneyimleri oluşturma stratejileri üzerine görüşlerini paylaştı.

ASQ Programının Önemi

2006 yılında başlatılan ASQ programı, yolcu memnuniyetini, iş performansını ve havalimanı hizmet kalitesini değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla oluşturuldu. Günümüzde 110 ülkede 400’den fazla havalimanının katılmasıyla dünyanın önde gelen yolcu memnuniyeti programı olarak tanımlanıyor. ASQ ödüllerinin sahipleri, her yıl dünya çapında 700 bin yolcunun birebir değerlendirmeleri ile belirleniyor.