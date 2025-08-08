Ankara-İzmir Seyahat Süresi 3,5 Saat

ANKARA-İZMİR HIZLI TREN PROJESİNİN DURUMU

Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Ankara-İzmir arası demiryolu ile 14 saat karayoluyla ise 7 saat olan seyahat süresi 3,5 saate düşecek. Hattımız tamamlandığında yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıyacağımızı öngörüyoruz” dedi.

10 YENİ İSTASYON YAPILACAK

Uraloğlu, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın Ankara-Banaz, Banaz-Sahilli ve Salihli-İzmir kesimlerini kapsayan toplam 505 kilometre uzunluğundaki projenin, bir kalkınma köprüsü olduğunu belirtti. Bu kapsamda; Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Alaşehir, Salihli, Manisa, Muradiye, Ayvacık, Emiralem ve Menemen İstasyonları ile toplam 10 istasyon tasarlandığını söyledi. Ayrıca, 40,9 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 25,5 kilometre uzunluğunda 67 viyadük, 81 köprü, 781 menfez ve 177 üstgeçit ile 244 adet altgeçit inşa edileceğini de ifade etti.

MESAFE KISALACAK

Ankara-İzmir hızlı tren projesinin tamamlanmasıyla, mevcut demiryolu bağlantısıyla 824 kilometre olan mesafe 624 kilometreye düşeceğine dikkat çeken Uraloğlu, “Ankara-İzmir arası demiryolu ile 14 saat, karayoluyla 7 saat olan seyahat süresi ise 3 saat 30 dakikaya düşecek. Projemiz tamamlandığında Ankara-İzmir arası hattın uzunluğu 624 kilometre olacak. Çalışmalarımız zaten Polatlı’ya kadar olan hızlı tren hattından sonraki kısımda başladı. Hattımız tamamen hizmete girdiğinde Ankara, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ve İzmir illerinde yaşayan yaklaşık 11,5 milyon insanımız hızlı tren konforuna kavuşacak.” dedi.

HEDEF YILLIK 13.3 MİLYON YOLCU TAŞIMAK

Uraloğlu, hızlı trenin sağladığı konfor ile birlikte seyahat süresinde, konvansiyonel tren ve karayoluna göre önemli avantajlar sağlayacağını aktardı. “Ankara-İzmir arası seyahat süremiz 3,5 saate düşerken, Ankara-Afyon arası seyahat süresi 1 saat 40 dakikaya, Ankara-Uşak arası 6 saat 50 dakikadan 2 saat 10 dakikaya, Ankara-Manisa arası ise 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya düşecektir. Projemiz tamamlandığında yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıyacağımızı öngörüyoruz.” dedi.

Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı, tamamlandığında sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda Afyon, Uşak, Manisa ve İzmir’in kalkınma destanı olacaktır. Bu hat, İzmir’in limanlarını, Ege’nin organize sanayi bölgelerini ve tarım merkezlerini ulusal demiryolu ağımıza daha güçlü bir şekilde bağlayarak, Türkiye’nin küresel ticaretteki rolünü pekiştirecektir. Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın açılışı ile ülkemizin prestij projelerinden birini daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşayacağız. Bu büyük projeyi hayalden gerçeğe dönüştüreceğiz.”